نجاح جراحة دقيقة لطفلة تعاني من تشوه خلقي في نجران

راشد آل شريه(صدى):

أنهى فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بنجران، معاناة طفلة،11 شهرا، من تشوه خلقي، بعد إجراء جراحة دقيقة.

وكانت الطفلة أحيلت من أحد المستشفيات بالمنطقة، حيث كانت تعاني من تشوه خلقي نادر يتمثل في عدم وجود فتحة الإخراج مع ناسور بين المستقيم والأعضاء التناسلية.

وبعد إجراء العملية الجراحية تحسنت الحالة وأصبحت تستطيع الإخراج بصورة طبيعية – ولله الحمد – وقد تقرر خروجها من المستشفى على أن تتم متابعة الحالة في العيادات الخارجية.

من جانب آخر وفي نقلة نوعية تهدف ” الصحة ” من خلال للوصول إلى جميع الفئات المستهدفة بمختلف شرائحهم، فقد أطلقت مؤخراً، أول عيادة للمرأة والطفل في المجمعات التجارية، وذلك بمركز حياة مول الرياض، حيث تهدف المبادرة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون بين الصحة والمجتمع، وتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها في الأماكن العامة، إضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية وأنشطة التوعية للمراجعين.