دراسة حديثة تكشف عن مادة موجودة بكل مكان تؤذي دماغ الجنين

أماني الغامدي(صدى):

كشفت نتائج دارسة حديثة ، أن عنصر بيركلورات الكيميائي يؤثر سلباً على صحة المرأة الحامل وجنينها.

وأشارت إلى أن هذا العنصر الموجود في الكثير من المواد، من الألعاب النارية إلى الأسمدة فعلب حفظ الطعام والسوائل المعقمة، قد يسبب انخفاض مستوى هرمون الغدة الدرقية T4 لدى المرأة الحامل، ويقصد بذلك الهرمون الضروري لنمو دماغ الجنين.

ويعني ذلك، بحسب الدراسة، أن الأخير قد يواجه مشكلات بعد الولادة. ولتجنبها نصحت الأم الحامل بتناول حاجتها من اليود من خلال الأطعمة التي تحتوي عليه، مثل الألبان وثمار البحر واللحوم وبعض أنواع الخبز والبيض والملح الميوّد.