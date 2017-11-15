أمانة الرياض تطلق مشروع ربط أنظمة الاتصالات الإدارية

سعيد العجل(صدى):

انهت أمانة منطقة الرياض إنجازها لمشروع ربط أنظمة الاتصالات الإدارية والذي يهدف إلى ربط البلديات التابعة لوكالة الأمانة لشؤون بلديات منطقة الرياض المكونة من47 بلدية موزعة بين محافظات والمراكز.

الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز بدأ بمبادرة من سعادة وكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة المهندس/صالح المخضوب ليتم العمل عليها وتدشينها رسمياً بوقت قياسي.

فيما أشرف على إنجاز المشروع الذي تم إطلاقه من قبل أمانة منطقة الرياض فريق مكلف من قبل أمانة منطقة الرياض ووكالة أمانة الرياض لشئون بلديات المنطقة ويهدف هذا الربط الى توحيد قيد المعاملات المتبادلة بين الأمانة والوكالة والبلديات التابعة برقم موحد في جميع الجهات التابعة لها ليسهل على المراجعين والموظفين مراجعة المعاملات وإنجازها بكل يسر وسهولة تماشيا مع التطور الذي تشهده المملكة في جميع المجالات سعيا لتحقيق رؤية الوطن 2030 ومواكبةً للانجاز بشكل سريع باذن الله والذي سيكون من شأنه رفع سرعة إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين على حد سواء وتختصر معها المسافات الطويلة لتضمن معها كفاءة الأعمال في القطاع الحكومي لخدمة الوطن والمواطن.