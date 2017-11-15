أصدقاء الراحل أيمن الضمادي يخلدونه بنشر ديوانه

نايف السالم(صدى):

نشر أصدقاء أيمن بن حمود الضمادي (رحمه الله) ديوانه ” ليت نعطي لمن فارق عمر ” وتكفّلت دار الأدب العربي بطباعته مجانًا، بعد أن وقف خلف إصدار هذا الديوان نحو 25 شابًا وشابة من أصدقاء أيمن ومن آمنوا بحلم إصدار الديوان.

وسوف يعرض الديوان في معرض جدة الدولي للكتاب في ديسمبر المقبل .

وكان توفى أيمن في بحادثة دهس بعد حصوله على الماجستير،وعرف بتقديم أعمال خيرية عديدة لكن من عرفهم وواصل أصدقاؤه وفاءهم له بجمعهم أبياته الشعرية لإصدار ديوان شعري له ليكون عملًا إبداعيًا عنه.