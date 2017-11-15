إنطلاق حملة ” وطن بلا مخالف ” بالجوف

سهو الهشال(صدى):

تبدأ اليوم الأربعاء الموافق 26/2/1439هـ حملة التفتيش الميدانية ” وطن بلا مخالف ” .

وتهيب شرطة منطقة الجوف بالمواطنين والمقيمين النظاميين التعاون لتحقيق أهداف حملة ” وطن بلا مخالف ” بالالتزام بعدم التعامل مع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو نقلهم أوتشغيلهم أو تقديم الدعم لهم، وإبلاغ الجهات الأمنية عن المخالفين ولن يكون هناك هوادة لأي مقيم مخالف فالأجدر بالأخوة المقيمين المخالفين المبادرة بتسليم انفسهم للجهات الحكومية لتصحيح أوضاعهم بالشكل النظامي.