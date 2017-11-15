طرد مشبوه يغلق مطارًا في ألمانيا لمدة ساعتين

برلين(صدى):

عثر موظفو إحدى شركات خدمات البريد، على طرد مشبوه عند إفراغ شحنة بريد جوية بمطار هانوفر الألماني، وعليه أغلقت الشرطة المطار لمدة ساعتين.

وأعلنت الشرطة اليوم الأربعاء أنه بعد فحص الطرد تبين أنه لا يحتوي على مواد خطيرة، موضحةً أن محتويات الطرد كانت عبارة عن مقتنيات تُستخدم في الحياة اليومية، ولا تشكّل خطراً على الحياة.

وتسبب إغلاق المطار في عدم هبوط 3 طائرات في موعدها المحدد، واضطرت طائرة قادمة من لندن للعودة إلى نقطة انطلاقها، بينما اضطرت طائرتان أخريان إلى تحويل المسار، حيث هبطت طائرة قادمة من كوبنهاغن في هامبورغ، وأخرى قادمة من ميونخ في مونستر.