زراعة الرياض تضبط ٤٨ طناً من الحطب المحظور

سعيد العجل(صدى):

ضبطت الفرق الميدانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة في مدينة الرياض ، خلال أسبوع أكثر من ٤٨ طناً من الحطب المحلي المحظور بيعه.

وبين مدير فرع الزراعة في مدينة الرياض المهندس فهد الحمزي أن فرق الوزارة الميدانية ضبطت أكثر من ١٧ سيارة مخالفة، إضافة إلى بسطات مختلفة في الجنادرية والقدية، وأماكن أخرى بالتعاون مع الدوريات الأمنية.

وأوضح المهندس الحمزي أن جميع المخالفين سيتم إيقاع العقوبات بحقهم وفق نظام المراعي والغابات.

ودعا الحمزي الجميع إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفين، وشراء بدائل الحطب المحلي الأخرى للمحافظة على الغطاء النباتي في المملكة الذي يعاني من التدهور بسبب الاحتطاب والممارسات الأخرى.