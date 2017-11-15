سلسلة متاجر عالمية تدعو عملاءها لمراجعة حساباتهم لتعرضها لعملية قرصنة

واشنطن(صدى):

دعت سلسلة متاجر ” فورايفر 21 ” للملابس الأمريكية عملائها إلى ضرورة مراجعة جداول صفقاتهم المصرفية خاصةً وأنها تعرضت لعملية قرصنة معلوماتية بين مارس وأكتوبر.

وقالت المجموعة إن القرصنة طالت فروع للمتاجر في حوالى 60 بلدا من بينها الولايات المتحدة والبرازيل والصين وفرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا ولبنان.

وأضافت المجموعة: يركز تحقيقنا على عمليات الدفع التي أجريت بواسطة بطاقات مصرفية في متاجر فورايفر 21 بين مارس 2017 وأكتوبر 2017 ، مشيرة إلى أنها علمت بالقرصنة من طرف ثالث لم تكشف عنه.