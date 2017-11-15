خادم الحرمين يوجه الوزراء ورؤساء الجهات بزيارة المناطق والاستماع للمواطنين

نايف السالم(صدى):

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الوزراء ورؤساء الجهات المستقلة، بالقيام بزيارات دورية للمناطق للاستماع لمطالب المواطنين.

ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعميما لمختلف الوزارات والجهات الحكومية، بالقيام بزيارات دورية لتفقد أعمال الجهات المرتبطة به والرفع للديوان الملكي بتقارير مفصلة عن الزيارات التي يقوم بها مع المرئيات.

وجاء في التعميم البرقي: ” نشير إلى الأمر رقم 1334 وتاريخ 1/ 9/ 1416هـ القاضي بالتأكيد على الوزراء وكبار المسؤولين بزيارة مناطق المملكة، وافتتاح المشاريع، وتفقّدها، ‏وحضور المناسبات فيها، وتغطية ذلك إعلامياً “.

وتابع التعميم: ” لاحظنا عدم تقيد بعض المسؤولين بما قضى به الأمر المشار إليه والالتزام بذلك، ونظراً لأهمية التقاء الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة بالمواطنين والاستماع إلى ‏ما لديهم؛ لكونه من أهم الواجبات نخبركم بأن على الجميع اعتماد إنفاذ ما قضى به الأمر المشار إليه، والالتزام بذلك، وأن يقوم كل وزير أو رئيس جهة مستقلة بزيارات دورية بمناطق المملكة، وتفقّد أعمال الجهات ‏المرتبطة به في تلك المناطق، والاستماع لما لدى المواطنين، والرفع لنا بتقارير مفصلة عن الزيارات التي يقوم بها، مع المرئيات والحرص على ذلك في أكمل ما يلزم بموجبه “.