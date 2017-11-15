خادم الحرمين يوجه الوزراء ورؤساء الجهات بزيارة المناطق والاستماع للمواطنين
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الوزراء ورؤساء الجهات المستقلة، بالقيام بزيارات دورية للمناطق للاستماع لمطالب المواطنين.
ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعميما لمختلف الوزارات والجهات الحكومية، بالقيام بزيارات دورية لتفقد أعمال الجهات المرتبطة به والرفع للديوان الملكي بتقارير مفصلة عن الزيارات التي يقوم بها مع المرئيات.
وجاء في التعميم البرقي: ” نشير إلى الأمر رقم 1334 وتاريخ 1/ 9/ 1416هـ القاضي بالتأكيد على الوزراء وكبار المسؤولين بزيارة مناطق المملكة، وافتتاح المشاريع، وتفقّدها، وحضور المناسبات فيها، وتغطية ذلك إعلامياً “.
وتابع التعميم: ” لاحظنا عدم تقيد بعض المسؤولين بما قضى به الأمر المشار إليه والالتزام بذلك، ونظراً لأهمية التقاء الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة بالمواطنين والاستماع إلى ما لديهم؛ لكونه من أهم الواجبات نخبركم بأن على الجميع اعتماد إنفاذ ما قضى به الأمر المشار إليه، والالتزام بذلك، وأن يقوم كل وزير أو رئيس جهة مستقلة بزيارات دورية بمناطق المملكة، وتفقّد أعمال الجهات المرتبطة به في تلك المناطق، والاستماع لما لدى المواطنين، والرفع لنا بتقارير مفصلة عن الزيارات التي يقوم بها، مع المرئيات والحرص على ذلك في أكمل ما يلزم بموجبه “.
جنوبيه[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 2 ساعتين
نتمنى من ملكنا امر ملكي لتنفيذ توصيه حصر كليات التربيه المغلقه١٤٢٨ هذا اولا وثانيا عزل وزير التعليم احمد العيسى وهذا مطلب شعبي واسع لتجاوز وزارته……….
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1490 ] نشر منذ 1 ساعة
را يتك بيضاء
يا سيدي وولي امرنا جلالة الملك المعظم
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظك الله ورعاك
نحمد الله ع نعمة الأمن والأستقرار
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1490 ] نشر منذ 1 ساعة
اختي جنوبيه حفظك الله
عفواً من أي موقع تكتبين
عزل وزير التعليم
وزير التعليم عين بمرسوم ملكي
من قبل ولي امرنا المعظم حفظه الله
وهو اعلم بالمصلحة العامة
هل لديك اعتراض شخصياً ع ذلك
القرشي[ عدد التعليقات: 1910 ] نشر منذ 36 دقيقة
الزيارات المفاجأة كلما كانت سرية تأدي الغرض منها لأنها رايحة تكشف أمور من الصعب كشفها
لو كانت الزيارات معلنة .
ومن المفترض أن يبادر معالي الوزراء ونوابهم ومدراء الإدارات بهذه الخطوات دون أن ينتظروا
صدور أمر ملكي فيها لأنها من صميم عملهم .
حفظ الله ولاة امرنا ووفقهم لكل مافيه خير للبلاد والعباد .