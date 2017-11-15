تراجع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في العالم

لندن(صدى):

شهد عام 2016، تراجعا في عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في العالم مع مقتل 25673 شخصا، بنسبة 22%، مقارنة بعام 2014 الأكثر دموية.

وأفاد معهد الاقتصاديات والسلام الأسترالي للأبحاث، بأن الدول التي شهدت تراجع في حصيلة القتلى هي سوريا وباكستان وأفغانستان ونيجيريا، بينما مازالت العراق تشهد تزايد في عدد الضحايا بسبب كثرة الاعتداءات التي ينفذها تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح المعهد في تقريره، أن عدد البلدان التي ضربها الإرهاب ارتفع عن عام 2014، والتي شهدت سقوط قتلى من 65 عاما 2015 إلى 77 عاما 2016، كما أن ثلثي البلدان الـ106 التي شملتها الدراسة شهدت عملية إرهابية واحدة على الأقل.

وحذر التقرير من مغادرة مسحلو داعش في العراق وسوريا للانضمام إلى فروع متطرفة جديدة للتنظيم أو مجموعات تابعة له في بلدان أخرى، مما يؤدي إلى زيادة عدد البلدان التي سيضربها الإرهاب، حيث شهد الدول الأوروبية عام أكثر دموية منذ 1988.