التحالف العربي يساند المقاومة اليمنية في استعادة مواقع جديدة بالبيضاء

فهمي محمد(صدى):

أعلنت وكالة الأنباء اليمنية ” سبأ ” تدمير المقاومة لعدد من الآليات، وكذلك السيطرة على المواقع المطلة على قرية يفعان وموقع الأريل بمديرية ذي ناعم، إضافة إلى موقع بمنطقة الحبج بمديرية الزاهر آل حميقان، وذلك بإسناد من التحالف العربي .

واستعادت المقاومة أمس الثلاثاء، مواقع جديدة بمحافظة البيضاء اليمنية، في مديريتي الزاهر وذي ناعم بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية، وقتل 18 انقلابيًا وأصيب العشرات في المواجهات، وتم أسر 2 من مسلحي الميليشيات أحدهما برتبة ملازم.