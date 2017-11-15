بالفيديو.. أودي RS6 أفانت برفورمانس تظهر جانبها الوحشي

طلال الغامدي(صدى):

ربما تكون هناك أودي A6 جديدة قادمة قريباً, مع تقديم نسخة RS6 أفانت جديدة ولكن مع ذلك فالنسخة الحالية لاتزال مثيرة. والحديث هنا عن RS6 Performance edition القياسية بباقة Akrapovic لنظام العادم من أودي سبورت. وقد صورت هذه النسخة في السويد وتظهر السيارة الاستيشن الفائقة بقوتها الوحشية التي تأتي من المحرك V8 سعة 4 لتر بشاحنين توربينيين .

كما يظهر عملية السيارة وجسمها الواسع وخطوطها الأنيقة وتولد السيارة قوة تبلغ 597 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر وبما يسمح للسيارة بالتسارع حتى 100 كمساعة في 3.7 ثانية مع سرعة قصوى 250 كمساعة يمكن زيادتها الى 280 كمساعة بباقة ديناميك الاختيارية. ويمكن للسيارة تحقيق ذلك بمعدل استهلاك وقود 9.6 لتر لكل 100 كم وانبعاثات كربونية بواقع 233 جمكم.