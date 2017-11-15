توقعات بالتحقق من أموال بعض المشتبه بفسادهم لدى بنوك عالمية كبرى

نايف السالم(صدى):

كشفت وكالة أنباء بلومبيرج الدولية أن المحققين السعوديين قد يتجهون للتحقق من أموال بعض المشتبه بفسادهم لدى بنوك عالمية كبرى، مثل ” سيتي غروب ” ، و ” يو بي اس غروب ” ، و ” دوتش بنك ” ، موضحة أن ما سيترتب على البنوك الدولية من التحقيقات الجارية في السعودية غير معروف.

وقالت بلومبيرغ إنه ” عقب تشكيل اللجنة العليا للفساد العام الأسبوع الماضي، قام بعض المليارديرات والمليونيرات السعوديين ببيع بعض موجوداتهم في دول الخليج، وتحويلها لأرصدة نقدية خشية حجز تلك الممتلكات منهم ” ، مضيفة أن هيئة الرقابة المالية السويسرية (FINMA) اتصلت ببعض البنوك السويسرية بشأن تعاملاتها مع عملائها السعوديين.