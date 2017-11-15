” تصفية ” تدشن حملة حقوقكم أمانة 3
دشنت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار ” تصفية ” ، حملة ” حقوقكم أمانة 3 ” ، والتي تعمل على إيصال حقوق المساهمين في المساهمات المتعثرة، والذين لم يتقدموا للجنة خلال السنوات الماضية.
ودعت المساهمين الذين لم يتقدموا وذويهم على مراجعة الموقع الإلكتروني للجنة هنا
وذلك للوصول إلى أسماء المستحقين من المستثمرين في المساهمات العقارية المتعثرة التي تمت تصفيتها سابقاً، ومن ثم التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك العربي الوطني.
مساهم قديم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 دقيقة
نتمنى ان يكون الخبر صحيح وليس للإستهلاك الاعلامي فقط … وهناك مساهمات قديمة لم نسمع عنها شي لديكم وهي:-
1/ مساهمة درة المدينة .. بالمدينة المنورة باسم شركة التسهيلات ( صالح النهابي ) .
2/ مساهمة العويذرية … باسم ( شركة العلي )
3/ مساهمة ( حمد العيد وشريكه )
4/ مساهمة (بوابة الذهب )
كل هذي مالها طاري في بياناتكم واعلاناتكم !! فما هو السبب ياترى ؟؟ ياليتكم تفيدوننا جزاكم الله خير