” تصفية ” تدشن حملة حقوقكم أمانة 3

عادل الحربي(صدى):

دشنت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار ” تصفية ” ، حملة ” حقوقكم أمانة 3 ” ، والتي تعمل على إيصال حقوق المساهمين في المساهمات المتعثرة، والذين لم يتقدموا للجنة خلال السنوات الماضية.

ودعت المساهمين الذين لم يتقدموا وذويهم على مراجعة الموقع الإلكتروني للجنة هنا

وذلك للوصول إلى أسماء المستحقين من المستثمرين في المساهمات العقارية المتعثرة التي تمت تصفيتها سابقاً، ومن ثم التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك العربي الوطني.