حقيقة ترحيل اللبنانيين من دول التعاون الخليجي بسبب ” حزب الله “

بيروت(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن حقيقة الأنباء المتداولة التي تزعم ترحيل 500 ألف لبناني مقيم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى بيروت.

وأكد رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني– السعودي رؤوف أبو زكي، أن الأنباء المتداولة بشأن ترحيل اللبنانيين من الخليج لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن المملكة لا يوجد لديها نية في ترحيل اللبنانيين، مشيرا إلى الروابط التاريخية التي تربط البلدين بالإضافة إلى المصالح الاقتصادية المشتركة.

وشدد الخبير الاقتصادي والاستراتيجي الدكتور جاسم عجاقة، على أن الدول الخليجية لن تتخذ قرار يضر اللبنانيين، ولن تقبل أن يكونوا ” كبش ” خاصة الذين ليس لهم علاقة بحزب الله، موضحا أن الأنباء المتداولة تدخل في إطار ” التهويل “.