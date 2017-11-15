بالصور.. مستشفى الإيمان العام يدشن فعاليات اليوم العالمي للسكري

سعيد العجل(صدى):

دشن مستشفى الإيمان العام أمس فعاليات اليوم العالمي للسكري والذي يأتي هذا العام تحت شعار (المرأة والسكري) وذلك في مركز الغدد الصماء والسكر بالمستشفى حيث افتتح مدير المستشفى بالنيابه الأستاذ/ عادل الغامدي الاحتفالية يرافقه مدير المركز الدكتور خالد الغامدي والمدير الطبي د/حسين العيثان والتي اشتملت على العديد من الفعاليات والفقرات التي تستهدف المرضى والمراجعين والموظفين من محاضرات توعوية وتثقيفية عن مرض السكري ومعرض مصاحب شارك فيه أقسام ( التوعية الصحية، والتغذية العلاجية، والتمريض, وقسم البصريات وقسم الخدمة الاجتماعية وقسم العلاج الطبيعي ) لتعم الفائدة لجميع المرضى والمراجعين من خلال فحص مستوى السكر في الدم مع قياس الوزن والطول , وتوزيع مواد توعوية تهدف إلى الوقاية من مخاطر الداء وكذلك توعية المجتمع بالأساليب والأنماط الغذائية السليمة للحد بأذن الله من الإصابة بالسكري وتوعية المصابين بالسكري بالأغذية والحمية السليمة والتنوع الغذائي وكذلك توعية المجتمع عن أهمية الرياضة للوقاية من مرض السكر وشرح أنواع الرياضات المناسبة لمريض السكر كما تم توعية المرضى عن مضاعفات مرض السكري على العيون وإجراء فحوصات العيون لتفادي إعتلالات الشبكية والماء الأبيض.

وتركز أنشطة ومواد هذا العام والذي يهدف إلى أهمية الوصول لجميع النساء (سواء المعرضات لخطر الإصابة بالسكري أو المصابات بالمرض ويتعايشون مع أدوية السكري)، وكذلك إيصال المعلومات التي يحتاجون إليها لتحقيق النتائج المثلى للتحكم به، بالإضافة إلى تعزيز قدرتهن على الوقاية من السكري أثناء الحمل والسكري من النوع الثاني وكذلك الاهتمام بالكشف المبكر عن السكري للحد من خطر المضاعفات الناتجة عنه إضافة إلى الكشف عن مضاعفات داء السكري؛ حيث يعد الجزء الأهم في وضع الخطة العلاجية لجميع أنواعه واحتوى اليوم على محاضرات علمية معتمدة.

الجدير بالذكر أن مركز الغدد الصماء والسكر بمستشفى الإيمان تم افتتاحه مؤخراً ويحتوي على (30) عيادة أسبوعياً ويقدم خدماته لأكثر من ( 10 ) ألاف مريض.

