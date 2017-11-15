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بالصور.. الكشف عن أول دمية محجبة لتكريم لاعبة مسلمة

بالصور.. الكشف عن أول دمية محجبة لتكريم لاعبة مسلمة
واشنطن(صدى):

أعلنت شركة ” ماتيل ” الأمريكية عن تصميم أول دمية لها بالحجاب من دمى باربي تٌجسد شخصية المبارزة الأمريكية المسلمة ” إبتهاج محمد ” .

وترتدي الدمية الحجاب مع ملابس المبارزة مجسدة شخصية المبارزة الأوليمبية الأمريكية ” إبتهاج محمد ” ، وتعد أول مبارزة بالسيف محجبة تشارك في الألعاب الأوليمبية عام 2016.

كشف النقاب عن الدمية بمدينة نيويورك، وكانت ابتهاج قد حصلت على الميدالية البرونزية بمدينة ريو العام الماضي.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 37985 ] نشر منذ 1 ساعة

يامثبت العقل والدين ,, اي حجاب تتكلمي عنه ؟؟

[ عدد التعليقات: 37985 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا حجاب القرضاوي وقومه ,,

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