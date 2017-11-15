بالصور.. الكشف عن أول دمية محجبة لتكريم لاعبة مسلمة
أعلنت شركة ” ماتيل ” الأمريكية عن تصميم أول دمية لها بالحجاب من دمى باربي تٌجسد شخصية المبارزة الأمريكية المسلمة ” إبتهاج محمد ” .
وترتدي الدمية الحجاب مع ملابس المبارزة مجسدة شخصية المبارزة الأوليمبية الأمريكية ” إبتهاج محمد ” ، وتعد أول مبارزة بالسيف محجبة تشارك في الألعاب الأوليمبية عام 2016.
كشف النقاب عن الدمية بمدينة نيويورك، وكانت ابتهاج قد حصلت على الميدالية البرونزية بمدينة ريو العام الماضي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37985 ] نشر منذ 1 ساعة
يامثبت العقل والدين ,, اي حجاب تتكلمي عنه ؟؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37985 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا حجاب القرضاوي وقومه ,,