عضو شورى يطالب بدمج بنك التنمية والصندوق الاجتماعي

طلال الغامدي(صدى):

طالب عضو الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود أمس الثلاثاء خلال جلساته بأن يتم دمج بنك التنمية الاجتماعية والصندوق الخيري الاجتماعي في جهاز واحد بهدف توحيد الجهود وحوكمة الجهازين.

كما طالب بفصل نشاط الادخار من البنك وضمه إلى مؤسسة النقد، وتحويله إلى بنك للادخار يعمل كبقية البنوك التجارية في مجال الاستثمار الآمن والمضمون لأموال المدخرين وأصحاب الحسابات.

وأضاف الدكتور خالد العقيل إن القروض الاجتماعية التي قدمها البنك بلغت 105 آلاف قرض بقيمة تصل إلى 6 مليارات ريال، وكان نصيب المرأة منها 8% فقط.