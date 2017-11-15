داعش تعلن منفذ عملية استهداف مقر أمني في عدن الدموية
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، صورة تظهر منفذ العملية الانتحارية التي استهدفت مقرا أمنيا في اليمن أمس الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين بينهم مدنيون.
ونشرت حسابات تابعة لداعش، صورة الإرهابي الذي يدعى ” أبو هاجر العدني ” ، بينما شكك المغردون في هوية منفذ العملية الإرهابية موضحين أنه يدعى ” أيمن الدبابه ” من عدن ومختفي منذ عامين ونصف العام.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3666 ] نشر منذ 2 ساعتين
عليه لعنة الله ……… الى جهنم وبئس المصير