داعش تعلن منفذ عملية استهداف مقر أمني في عدن الدموية

فهمي محمد(صدى):

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، صورة تظهر منفذ العملية الانتحارية التي استهدفت مقرا أمنيا في اليمن أمس الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين بينهم مدنيون.

ونشرت حسابات تابعة لداعش، صورة الإرهابي الذي يدعى ” أبو هاجر العدني ” ، بينما شكك المغردون في هوية منفذ العملية الإرهابية موضحين أنه يدعى ” أيمن الدبابه ” من عدن ومختفي منذ عامين ونصف العام.