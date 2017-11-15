مصر.. تدمير 5 أوكار إرهابية لعناصر تكفيرية بسيناء

القاهرة(صدى):

أعلن المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، أن قوات الجيش الثالث الميدانى دمرت 5 أوكار وعربتي دفع رباعى خاصة بالعناصر التكفيرية بوسط سيناء، فضلاً عن ضبط عربة ربع نقل بها بعض قطع الغيار للسيارات.

وتتواصل جهود عناصر الجيش المصري للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.