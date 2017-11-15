مصر.. تدمير 5 أوكار إرهابية لعناصر تكفيرية بسيناء
أعلن المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، أن قوات الجيش الثالث الميدانى دمرت 5 أوكار وعربتي دفع رباعى خاصة بالعناصر التكفيرية بوسط سيناء، فضلاً عن ضبط عربة ربع نقل بها بعض قطع الغيار للسيارات.
وتتواصل جهود عناصر الجيش المصري للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1490 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم انصر السيسي
وجنودهـ
ع المتشددين والتكفيرين وخوارج العصر
كلاب اهل النار
احرقوا الأرض احرقوا
كل ارهابي للعين
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3666 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم اهلك كل ارهابي رافضي ومن الخوارج الضالين