تفاصيل القبض على امرأة و3 رجال داخل غرفة مهجورة بتربة
داهم رجال المجاهدين في محافظة تربة، غرفة مهجورة على ضفاف وادي كرا، وتمكنوا من ضبط امرأة وثلاثة رجال كانوا يختبئون داخلها، وإحالتهم لجهات الاختصاص لإكمال التحقيق، وتطبيق ما تنص عليه الأنظمة والقوانين بحقهم.
وشنت دوريات المجاهدين جولة تفتيشية في هجرة كرا لتتبع العمالة المتسللة والقبض عليها، وعثروا داخل غرفة طينية قديمة ومهجورة، على امرأة و٣ رجال يختبئون داخل الغرفة التي اتخذوها مأوى لهم، ينطلقون منه للبحث عن عمل.
وتبين من التحريات أن الرجال الثلاثة قاموا بتشغيل المرأة كخادمة بالساعة لدى بعض المواطنين.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1490 ] نشر منذ 3 ساعات
كثير من الاثيوبيات
تجارتهم حشيش
زنى مسكرات نشر الفساد
والنهاية
مرحباُ بك في عالم الايدز
نسأل الله السلامة والعافية
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3666 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
عثو وافسدو في البلاد كفانا الله شرهم
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1672 ] نشر منذ 2 ساعتين
يشكلون خطر ومشكلة
ويجب عدم تشغيلهم
الواقع[ عدد التعليقات: 5477 ] نشر منذ 1 ساعة
بلادهم كلها خيرات لديهم الأنهار والمياه العذبة ما يغطي احتياجات قارة أفريقيا وآسيا معا ولديهم الزراعة والثروة الحيوانية الكبيرة والذهب والماس والطاقات البشرية الجاهزة للعمل في ذلك إلا أنهم قوم يحبون الخمور والرذيلة وممارسة الجريمة بكل أنواعها ومنها العمالة لزعزعة أمن الدول وتهريب المخدرات والأسلحة لذلك نتمنى أبعاد هذه الجنسية وزوالها عن بلادنا فقد انتشروا في الجبال والقرى ولديهم تكتلات في أحياء المدن الكبرى بشكل واضح لذلك إعادتهم إلى بلادهم اسلم حل خاصة أن بلادهم غنية بالثروات الطبيعية الالهية
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37985 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, ماتسللوا لبلادنا إلا لأفعال الشر المنافيه للدين والعادات الحميده ..