تفاصيل القبض على امرأة و3 رجال داخل غرفة مهجورة بتربة

نايف السالم(صدى):

داهم رجال المجاهدين في محافظة تربة، غرفة مهجورة على ضفاف وادي كرا، وتمكنوا من ضبط امرأة وثلاثة رجال كانوا يختبئون داخلها، وإحالتهم لجهات الاختصاص لإكمال التحقيق، وتطبيق ما تنص عليه الأنظمة والقوانين بحقهم.

وشنت دوريات المجاهدين جولة تفتيشية في هجرة كرا لتتبع العمالة المتسللة والقبض عليها، وعثروا داخل غرفة طينية قديمة ومهجورة، على امرأة و٣ رجال يختبئون داخل الغرفة التي اتخذوها مأوى لهم، ينطلقون منه للبحث عن عمل.

وتبين من التحريات أن الرجال الثلاثة قاموا بتشغيل المرأة كخادمة بالساعة لدى بعض المواطنين.