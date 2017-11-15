مدير ” نيكسثنك ” بالمملكة: حماية الشركات من التهديدات الأمنية أصبحت أصعب من الماضي

نايف السالم(صدى):

قال غسان الكحلوت؛ المدير الإقليمي لـ ” نيكسثنك ” Nexthink في المملكة؛ إن ” حماية الشركات والمؤسسات من التهديدات الأمنية أصبحت أصعب من أيّ وقت مضى، ولن تكون البنى الأساسية لتقنية المعلومات في شركة ما آمنة دون تحليلات بيانات تقنية المعلومات التي تكشف مكان وطريقة اتصال المستخدم النهائي “.

وأضاف ” الكحلوت” أنه ” بتفعيل حلول تحليل تقنية المعلومات اللحظية تستطيع الشركات إضافة جدار حماية آخر ” .مشيرًا إلى أن التهديدات الحديثة صارت أكثر تطورًا، فقد أصبحت الشركات مضطرة إلى توفير أدوات أكثر تعقيداً في مواجهتها.

وأوضح أنه فيما يتعلق بتحليلات البيانات الأمنية المتطورة أصبحت نقاط ارتباط المستخدم النهائي تقليديا عبارة عن ” بؤرة عمياء ” ، ونتجت تلك ” البؤرة العمياء ” عن اقتصار حلول الشركات على متابعة نقاط ارتباط المستخدم الطرفي التي تركز على كشف التهديدات المتطورة في اللحظة.

وأثبتت حوادث التهديد الأمني والهجمات الأخيرة، أن الهشاشة ناتجة من نقاط ارتباط المستخدم النهائي التي تمثل الحلقة الأضعف في سلسلة تقنية المعلومات.

جدير بالذكر أنه من المقرر عقد مؤتمر ” فيرتشوبورت ” #menaisc2017 لأمن المعلومات السنوي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2017، وتعقد نسخته الثانية في 21 نوفمبر الجاري بالرياض.