أسعار النفط تنخفض تزامنا مع مخاوف الحد من تخمة المعروض

طلال الغامدي(صدى):

انخفضت أسعار النفط عقب صدور بيانات، أظهرت ارتفاع مخزوني الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، تزامنًا مع مخاوف المستثمرين حيال جهود الحد من تخمة المعروض.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم يناير بنسبة 1.25% إلى 61.42 دولار للبرميل، فيما انخفض خام ” نايمكس ” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.15% إلى 55.07 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأفاد معهد البترول الأمريكي بارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدر 6.5 مليون برميل، خلال الأسبوع الماضي، فضلًا عن ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 2.4 مليون برميل.