زوجة ترفع دعوى خلع بعد أن منعها زوجها من ارتداء بنطلون جينز

القاهرة(صدى):

تقدمت زوجة مصرية بدعوى خلع ضد زوجها ، بإحدى المحاكم بالقاهرة ، مؤكده ” كان فاكر أنه بعد ما يتجوزنى هيتحكم في لبسي وشكلي ” .

قالت الزوجة في تصريحات لإحدى الصحف المحلية ، تزوجنا منذ سنة وعدة أشهر ولكنه كان ينوي تغيير حياتي بالكامل لكي تناسبه أو لأكون خادمته المطيعة وبحكم شخصيتي ” أنا مبحبش حد يتحكم في أفعالي مهما كان مين.

تابعت ، بعد أول أسبوع من زواجنا طلب مني تغيير مظهري قليلًا وهو عدم ارتدائي ملابس معينة ، البنطلون والجيب ممنوع البس حاجات شبه الجلاليب بس المشكلة أنه بيكلمني بصيغة التهديد اللي هو لو معملتيش كدا هيبقي ليا تصرف تاني .

وأضافت الزوجة ، استمرت الخلافات بيننا بسبب هذه الأسباب منذ زواجنا وحتى قبل رفعي تلك الدعوي فهو يريدني أفعل مايقوله دون التفوه بأي كلمة أو حتى إبداء رأي: ” ممنوع الخروج واللبس، والاهتمام بنفسي ده كمان ممنوع ولازم يزعق ويضربني، ولأنني شخص عندي شخصية كنت أفعل ما أريده أنا ولا أصغي لحديثه لذلك عندما وجدت أنه لا يوجد أمل إنه يتغير ويثق في اختياراتي قررت خلعه.