جماعة متطرفة في هولندا تهاجم موقع بناء مسجد بـ ” دم الخنازير “

أمستردام(صدى):

أغرق أعضاء من جماعة يمينية متطرفة مناهضة للإسلام في هولندا، موقع بناء مسجد بدم الخنازير، لمنع بناءه.

ووضع عضوا من جماعة ” بيجيدا ” المتطرفة صليبا خشبيا فى موقع المسجد الجديد فى بلدية ايده الهولندية، وكان يرتدى ملابس كاهن، ثم شرع فى فرك الصليب بدم الخنازير.

جدير بالذكر أن ” بيجيدا ” وهى مجموعة يمين متطرفة ظهرت فى عام 2014 فى أفقر منطقة فى ألمانيا الشرقية ردا على سياسة الحكومة المفتوحة تجاه اللاجئين المسلمين، وبعد ذلك بوقت قصير، انتشرت المجموعة إلى هولندا ونظمت احتجاجات فى أمستردام ولاهاى.