جماعة متطرفة في هولندا تهاجم موقع بناء مسجد بـ ” دم الخنازير “
أغرق أعضاء من جماعة يمينية متطرفة مناهضة للإسلام في هولندا، موقع بناء مسجد بدم الخنازير، لمنع بناءه.
ووضع عضوا من جماعة ” بيجيدا ” المتطرفة صليبا خشبيا فى موقع المسجد الجديد فى بلدية ايده الهولندية، وكان يرتدى ملابس كاهن، ثم شرع فى فرك الصليب بدم الخنازير.
جدير بالذكر أن ” بيجيدا ” وهى مجموعة يمين متطرفة ظهرت فى عام 2014 فى أفقر منطقة فى ألمانيا الشرقية ردا على سياسة الحكومة المفتوحة تجاه اللاجئين المسلمين، وبعد ذلك بوقت قصير، انتشرت المجموعة إلى هولندا ونظمت احتجاجات فى أمستردام ولاهاى.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37985 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, لابد من معاقبتهم اذا في بلدهم شي اسمه عداله ,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1490 ] نشر منذ 3 ساعات
الارهاب والتطرف
لا للغة له ولا دين