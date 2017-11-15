رئيس ” مناعة ” : أسر سعودية كاملة مصابة بـ ” الإيدز “

طلال الغامدي(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لجمعية ” مناعة ” المختصة بدعم المصابين بفيروس نقص المناعة (الإيدز) حمود القديمي، على أن التعامل الطبي مع المصابين بالإيدز يحتاج مستشفيات كبيرة، مشيرا إلى وجود أسر سعودية كاملة مصابة بالمرض.

وأوضح أن دور الجميعة يقتصر على تقديم الاستشارات، التي توجه المرضى للطريق الصحيح والخطوط الأولى للعلاج، مشددًا على أن الأطفال أكثر عرضة للمرض، بسبب عدم معرفتهم بالمرض، أما إصابة أغلب النساء تأتي عن طريق معاشرة أزواج مصابين سلفا.

وأضاف أن نسبة إصابة الرجال بالمرض تقترب من 60%، أما النساء 40%، مشيرًا إلى أن الإيدز ينتشر بين كبار السن، في الخمسينيات والستينيات من أعمارهم، بينما يقل بين الشباب وذلك لوجود وعي في أوساطهم.