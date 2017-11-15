رئيس ” مناعة ” : أسر سعودية كاملة مصابة بـ ” الإيدز “
أكد الرئيس التنفيذي لجمعية ” مناعة ” المختصة بدعم المصابين بفيروس نقص المناعة (الإيدز) حمود القديمي، على أن التعامل الطبي مع المصابين بالإيدز يحتاج مستشفيات كبيرة، مشيرا إلى وجود أسر سعودية كاملة مصابة بالمرض.
وأوضح أن دور الجميعة يقتصر على تقديم الاستشارات، التي توجه المرضى للطريق الصحيح والخطوط الأولى للعلاج، مشددًا على أن الأطفال أكثر عرضة للمرض، بسبب عدم معرفتهم بالمرض، أما إصابة أغلب النساء تأتي عن طريق معاشرة أزواج مصابين سلفا.
وأضاف أن نسبة إصابة الرجال بالمرض تقترب من 60%، أما النساء 40%، مشيرًا إلى أن الإيدز ينتشر بين كبار السن، في الخمسينيات والستينيات من أعمارهم، بينما يقل بين الشباب وذلك لوجود وعي في أوساطهم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37985 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1023 ] نشر منذ 2 ساعتين
تلك حقيقة ان التعامل الطبي مع المصابين بالإيدز يحتاج مستشفيات كبيرة متخصصة والاشارة إلى وجود أسر سعودية كاملة مصابة بالمرض تلك الحقيقة تتطلب تدخل حكومى عاجل بتحويل مستشفى حكومى رئيسى الى مشفى لعلاج الايدز وهو مرض مناعى بأمتياز كما توجد الان وسائل جديدة لعلاج فيروس نقص المناعة «الإيدز» باستخدام أسلوب جديد يعتمد على تنشيط أجسام مناعية خاصة ضد إنزيم (reverse transferase system) وهو نهج جديد للقضاء على فيروس الإيدز مكونا صبغة فعالة لتثبيط متلازمة نقص المناعة المكتسبة والعلاج غير مكلف إذا ما قورن بالعلاجات الأخرى في نفس مجاله بالإضافة إلى أنه يقدم مقاومة مناعية دائمة وأن العلاج عبارة عن حقن تحت الجلد يستخدم لمدة 3 أشهر متتالية غير محدثة لأي آثار جانبية مثل الأدوية المعتادة التي تتسبب في الاكتئاب وفقدان الشهية الضعف وفقد الإحساس بالحياة.
محمد[ عدد التعليقات: 2165 ] نشر منذ 2 ساعتين
البحرين اعلنت امس باغلاق الفنادق والبارات وايقاف الخمور علي ماعتقد بسبب انتشار الايدز .
الله حلل لكم الحلال وبعد عنكم الحرام لااسبابه الايدز وغيرها تاتي عن طريق الحرام
Ghadi[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعوذ بالله الله يبعد ذي الامراض عننا اساسا ماتجي الا من علاقات المحرمه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3666 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم احفظنا بحفظك
كان زمان[ عدد التعليقات: 1947 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله .. اللهم احفظنا بحفظك ….
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1672 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا شره
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1490 ] نشر منذ 48 دقيقة
سبحان الله وبحمدهـ
سبحان الله العظيم
توماس باين وهو كاتب ملحد عاش في القرن الثامن عشر قال: «أرجوكم لا تتركوني وحيداً، يا إلهي ماذا جنيت لأ ستحق هذا، لو أن لي العالم كله ومثله معه لدفعت به هذا العذاب، لا تتركوني وحيداً ولو تركتم معى طفلاً فإني على شفير جهنم إني كنت عميلاً للشيطان».
4/ السير توماس سكوت وهو مستشار انجليزي توفي في عام 1594م قال وهو يموت: «حتى لحظات مضت لم أؤمن بوجود إله أو نار، ولكن الآن أنا أشعر بوجودهما حقيقة، وأنا الآن على شفير العذاب وهذه عدالة القضاء الرباني».
نورة[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 37 دقيقة
يستاهلون الله يزيدهم لعنة الله ع كل زاني فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض تزوج وطلق