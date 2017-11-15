وسم يثير استنكار رواد مواقع التواصل

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تويتر وعلى نطاق واسع أستنكارشديد حقيقة الكذبة التي روجها الحاقدون على بلاد الحرمين الشريفين في المملكة، والتي تزعم ” افتتاح كنيسه في الرياض ” .

وقال الدكتور محمد الهدلا، باحث في الشؤون الأمنية والقضايا الفكرية ومكافحة الإرهاب و(الأمن الإلكتروني)، ” أن هذا مجرد أشاعة وحقد على المملكة بلاد الحرمين الشريفين وقبلة مليار ونصف مسلم . ”

وأضافت المغردة ” روان ” : ” المملكة قائمة على دين الإسلام، ويستحيل في هذه البلاد أن يجتمع فيها دين غير دين الإسلام “.

وأكمل الباحث الشرعي عبدالباسط قاري‏ فقال: ” براغيث الإلحاد والليبرالية يطالبون بفتح الكنيسة لأن الغرب فتح المساجد، ” يالبرغوث ” الغرب قتل الملايين بالعراق وسوريا واستعمر بلاد المسلمين لماذا نحن لم نقتلهم ونستعمر بلادهم؟ “.

وغرد طالب طب الأسنان محمدالنقلي بالآية الكريمه: ” وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ الله مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ” .

وتابع المغرد عيد القنياوي‏ وقال أن من روجو لذلك إنهم كذبة وحاقدون على بلاد الحرمين الشريفين، وأردف المغرد ” صفر ” أن ” الذباب الإلكتروني يريد ان يبرر فتح كنيسه في الرياض ويروج الأكذوبه ” .