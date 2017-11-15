إجراء أكثر من 2000 عملية في جراحة ” اليوم الواحد ” بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

خالد الضبيبي(صدى):

فعّلت ” صحة بيشة ” برنامج جراحة اليوم الواحد، في عدد من مستشفياتها بكل كفاءة.

ويعد مستشفى الملك عبدالله ببيشة الذي تبلغ سعته السريرة 355 سريراً، أحد المستشفيات المنفذة للبرنامج، حيث أسهم في التقليل من قائمة الانتظار، كما تميز البرنامج بتقليل الضغط علي المستشفى.

وجرى خلال العام الماضي 1438هـ إجراء 6538 عملية جراحية، بلغ منها عدد جراحات اليوم الواحد 2151، شملت ” استئصال المرارة بالمنظار – الفتق بأنواعه – الناسور – والبواسير ” ، إضافة إلى عمليات جراحة الأوعية الدموية – جراحة العيون – جراحة الأنف والأذن والحنجرة ” استئصال اللوز واللحمية ” – وعمليات جراحة الوجه والفكين وعمليات المسالك البولية.

ومن أهداف البرنامج إسهامه في تحسين الحالة النفسية للمريض، حيث سيكون في منزله بجوار أفراد أسرته خلال وقت وجيز مع متابعة حالته من خلال التنظيم المقرر حسب كل حالة، وذلك يسهم في خفض فترة مكوث المريض في المستشفى، وتجنب خطر عدوى المستشفيات.

من جانب آخر وفي نقلة نوعية تهدف ” الصحة ” من خلالها للوصول إلى جميع الفئات المستهدفة بمختلف شرائحهم، فقد أطلقت الوزارة مؤخراً أول عيادة للمرأة والطفل في المجمعات التجارية، وذلك بمركز حياة مول الرياض، حيث تهدف المبادرة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون بين الصحة والمجتمع، وتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها في الأماكن العامة، إضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية وأنشطة التوعية للمراجعين.

وتشمل مهام هذه العيادة تقديم فحوصات الغربلة، والكشف المبكر عن الأمراض قبل حدوثها، ومنها الفحص البكر عن ” سرطان الثدي، سرطان القولون، هشاشة العظام، والضغط ” ، إضافة إلى عمل فحوصات إكلينيكية، وإحالة بعض الحالات التي بحاجة إلى متابعة إلى جهات مرجعية، والتشجيع على أهمية الغذاء الصحي والمتوازن، والحث على الرضاعة الطبيعية، وتوعية النساء، وتقديم المشورة، والتأكد من النمو الطبيعي للطفل وإحالته للجهات المعنية عند الحاجة، والتوعية بأهمية الغذاء الصحي المتوازن للأطفال حسب الفئات العمرية، إلى جانب التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني وتعزيز الصحة.