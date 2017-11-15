افتتاح مشروع كورنيش جدة بتكلفة 800 مليون ريال خلال أيام

نايف السالم(صدى):

تستعد محافظة جدة، لافتتاح مشروع كورنيش المحافظة الجديد خلال أيام، بعد إغلاق الكورنيش خلال العامين الماضيين لتنفيذ الواجهة البحرية بتكلفة 800 مليون ريال.

ويعد مشروع كورنيش جدة الجديد، نموذجا فريدا من الشواطئ الترفيهية في العالم، بامتداد على مساحة تزيد على 720 ألف م2، من دوار النورس وحتى شارع جبير بن الحارث بطول 4.2 كلم، ويحتوي على 120 كاميرا موزعة على امتداد المشروع، لمراقبة الكورنيش لمنع أي تجاوزات عليه.

و‏يتضمن المشروع، جداراً بحريا بطول 4850 مترا، و120 دورة مياه، و24 كشكا لخدمة الزوار، ‏و14 نافورة تفاعلية وراقصة، ويتميز بإمكانية تشغيله جزئيا بما يتوافق مع أنماط الساحات، وتخصيص ٣ شواطئ للسباحة تشرف عليها ‏5 أبراج، ورصيف صيد بحري بطول 125م و15 مظلة، و6 جلسات عائلية ومرفأ لمراكب التنزه ورصيف عائم، و‏يحتضن المشروع أطول جسر مشاة في المملكة بطول 650م، ويربط بين ممشى شارع الأمير فيصل بن فهد، وممشى الواجهة البحرية.