تراجع تكلفة استيراد المركبات بمعدل 3085 ريالا لكل سيارة

عادل الحربي(صدى):

كشفت تقارير صحفية، عن تراجع تكلفة استيراد المركبة بمتوسط 4.7% بمعدل 3085 ريالا لكل مركبة، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بالشهر الذي يسبقه.

وبلغ متوسط تكلفة استيراد المركبة خلال أغسطس 62.9 ألف ريال مقارنة بـ66.0 ألف ريال خلال يوليو، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، وكانت أمريكا واليابان والهند وإندونيسيا أبرز الدول التي انخفضت تكلفة استيراد السيارة الخاصة منها إلى 25%.

واحتلت أمريكا قائمة الدول التي انخفض تكلفة استيراد السيارة منها بنسبة 28.3% إلى 83.9 ألف ريال بنهاية أغسطس مقارنة بـ117 ألف ريال بنهاية يوليو، تلتها كندا بنسبة 27.7 % وتبلغ حصتها نحو 1 %، ثم المملكة المتحدة بنسبة تراجع قدرها 19.5 %، وتبلغ حصتها نحو 0.1 %.

وجاءت اليابان ثالثا، بنسبة تراجع قدرها 16.6 %، وتبلغ حصتها نحو 6 %، تليها الهند بنسبة تراجع قدرها 8.1 % وتبلغ حصتها نحو 7 %، ثم تايلاند بنسبة 6.7 % وحصتها نحو 1 %، وإندونيسيا بنسبة انخفاض 6.4 % وتبلغ حصتها نحو 4 % من سوق السيارات الخاصة.

وتراجع متوسط تكلفة السيارات المستوردة من الصين بنسبة 3.9 %، والنمسا بـ 2.8 %، وتركيا بنسبة 1.4 %، وتايوان والمكسيك بنسبة 1.4 % و0.6 % على التوالي.