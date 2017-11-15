اتحاد الكرة في وضع حرج بسبب تغريدة رئيس هيئة الرياضة

ماجد محمد(صدى):

تسببت تغريدة تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، التي جاء فيها: ” تابعت المباريات الودية الأخيرة للمنتخب بوضوح.. لا توجد هوية فنية، والنتائج غير مرضية.. باوزا تحت المجهر ” . في وضع اتحاد الكرة في حرج كبير، حسبما أشارت مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر، أن اتحاد عادل عزت يحاول معالجة الوضع وإيقاف الشائعات التي تشير إلى أن الجمعية العمومية المقبلة ربما تعيد النظر في عمل الاتحاد والأعضاء والتركيبة بصورة مميزة حتى لو أدى الأمر إلى سحب الثقة، وحل الاتحاد وتنصيب رئيس جديد، وهو الأمر المستبعد في الوقت الحالي، خصوصاً أنه لم يتبق على نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا إلا أشهر قليلة.

وأشارت المصادر إلى أن تغريدة ” آل شيخ ” قد تكون مجرد رسالة للمدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا، بتغيير نهجه وتقديم عمل مختلف يرتقي لطموحات المسؤولين أو الإقالة تفاديًا لأي إخفاقات مقبلة.

وذكرت المصادر أن الاتحاد منذ نهاية آخر مباراة في معسكر البرتغال يستنفز كامل قواه كيف يرتب الأوراق بشكل أفضل في ظل حرص رئيس مجلس هيئة الرياضة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة كل من لا يتقن العمل مهما كانت مكانته.