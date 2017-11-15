وفاة 5 شباب اصطدمت مركبتهم بجسر المشاة في المدينة

نايف السالم(صدى):

وقع حادث مروري على الدائري الثاني بالمدينة المنورة فجر اليوم الثلاثاء راح ضحيته 5 شباب وباشرت الفرق الإسعافية والجهات المعنية موقع الحادث.

وأوضحت المصادر أن مركبة اصطدمت بجسر المشاة أمام السوق المركزي للخضار ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص في الموقع، وتم نقل الخامس إلى المستشفى عن طريق فرق الهلال الأحمر إلا أنه وافته المنية متأثراً بإصابات عدة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة خالد بن مساعد السهلي أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية وفرقة التدخل السريع، وعند الوصول للحادث الساعة أتضح وفاة أربعة أشخاص في الموقع نفسه، فيما تم تقديم الإسعافات الأولية للحالة الخامسة ونقلها للمستشفى، وعمل إنعاش قلبي رئوي له حتى الوصول للمستشفى، إلا أنه انتقل إلى رحمة الله.