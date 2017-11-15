وفاة 5 شباب اصطدمت مركبتهم بجسر المشاة في المدينة
وقع حادث مروري على الدائري الثاني بالمدينة المنورة فجر اليوم الثلاثاء راح ضحيته 5 شباب وباشرت الفرق الإسعافية والجهات المعنية موقع الحادث.
وأوضحت المصادر أن مركبة اصطدمت بجسر المشاة أمام السوق المركزي للخضار ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص في الموقع، وتم نقل الخامس إلى المستشفى عن طريق فرق الهلال الأحمر إلا أنه وافته المنية متأثراً بإصابات عدة.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة خالد بن مساعد السهلي أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية وفرقة التدخل السريع، وعند الوصول للحادث الساعة أتضح وفاة أربعة أشخاص في الموقع نفسه، فيما تم تقديم الإسعافات الأولية للحالة الخامسة ونقلها للمستشفى، وعمل إنعاش قلبي رئوي له حتى الوصول للمستشفى، إلا أنه انتقل إلى رحمة الله.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1023 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم يا جامع الناس الى يوم لا ريب فيه اجمع المتوفين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جمعت بين الروح والجسد و اللهم اغفر للمتوفين)حتى لا يبقى من المغفرة شيء و اللهم ارحم المتوفين حتى لا يبقى من الرحمة شيء
اللهم ارض عن المتوفين حتى لا يبقى من الرضا شيء . امين
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3666 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يرحمه ويغفر له