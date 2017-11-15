حقيقة رحيل مدرب الهلال

نواف السالم(صدى):

نفى إيميليانو دياز، نجل رامون دياز مدرب نادي الهلال السعودي ومساعده الرئيسي، في تدريب الفريق، ما تردد حول نية والده الرحيل عن الفريق، مؤكدا أن الوقت ليس مناسبا للحديث عن ذلك، خاصة في ظل اهتمام الفريق بنهائي البطولة الآسيوية.

وقال نجل دياز ” عقدنا ممتد لعامين، ونحن سعيدون جدًا ولدينا طموحات نرغب في تحقيقها ” ، مشيرا إلى أن والده كان منزعجا من ردة فعل الجماهير الهلالية، لكن وسط ما تحقق فهذا تصرف غير مقبول.

كما نفى نجل دياز تلقي والده عروضا من المنتخب الأرجنتيني، أو نادي ريفربليت، رغم أنه حلم لأي مدرب.

وأكد على أن اختيار أبوظبي لإقامة معسكرات الفريق الهلالي، دائمًا يأتي لأنها الأنسب للاستعداد؛ إذ يمكن هناك عزل اللاعبين عن الضغوط، مشيرا إلى أن هناك ضغطًا نفسيًا على لاعبي الهلال، بسبب نهائي آسيا؛ إذ يعمل الجهاز الفني على علاجه.