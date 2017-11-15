حقيقة رحيل مدرب الهلال
نفى إيميليانو دياز، نجل رامون دياز مدرب نادي الهلال السعودي ومساعده الرئيسي، في تدريب الفريق، ما تردد حول نية والده الرحيل عن الفريق، مؤكدا أن الوقت ليس مناسبا للحديث عن ذلك، خاصة في ظل اهتمام الفريق بنهائي البطولة الآسيوية.
وقال نجل دياز ” عقدنا ممتد لعامين، ونحن سعيدون جدًا ولدينا طموحات نرغب في تحقيقها ” ، مشيرا إلى أن والده كان منزعجا من ردة فعل الجماهير الهلالية، لكن وسط ما تحقق فهذا تصرف غير مقبول.
كما نفى نجل دياز تلقي والده عروضا من المنتخب الأرجنتيني، أو نادي ريفربليت، رغم أنه حلم لأي مدرب.
وأكد على أن اختيار أبوظبي لإقامة معسكرات الفريق الهلالي، دائمًا يأتي لأنها الأنسب للاستعداد؛ إذ يمكن هناك عزل اللاعبين عن الضغوط، مشيرا إلى أن هناك ضغطًا نفسيًا على لاعبي الهلال، بسبب نهائي آسيا؛ إذ يعمل الجهاز الفني على علاجه.
حيعيَط[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
اقترح على الهلاليين يسوون له مأتم ومناحة قبل يغادر ويودعونه بدموع الحزن واللوعة
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3666 ] نشر منذ 3 ساعات
شبع من ملايين الريالات بيجرب في مكان ثاني
دهدرة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
حبيبي ## كجمغلو ## قصدك بيروح يلعب على خرفان ثانين في احد الدول الخليجية
ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 2 ساعتين
اشغلونا بهذا النادي كن مافيه الا هو .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5455 ] نشر منذ 2 ساعتين
قاهركم الزعيم ورافع ضغطكم موتوا بغيضكم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5455 ] نشر منذ 2 ساعتين
الهلال الزعيم الموج الأزرق كايدكم
الواقع[ عدد التعليقات: 5477 ] نشر منذ 59 دقيقة
الهلال لا يحتاج مدربين وممكن الأنصار وأخذ البطولة بدون مدرب لأنهم نجوم ورجال في الملاعب يقاتلون من أجل ناديهم وبطولات فتحية لهذا النادي العظيم في كل شيء
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 58 دقيقة
يعجبني ببعض الجماهير
الاحساس ميت عندهم
انديتهم فالحضيض وفشل اداري وفني
ولا عندهم انجازات ومضيعين الي اسس النادي
وفاالاخير يجيك ويقول الهلال مدلل
اصلن لو ان الهلال مو موجود
تحصل البرامج والدوري والمنتخب
ماله اثر فالمجتمع
وان شاء الله الزعيم يحقق السابعه
ودنا نشوف عينات بعد التتويج
ابو راكان HD[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 42 دقيقة
اكيد مافيه الا الهلال في الوقت الحالي فعلى الجميع دعمه واللي مايحب الهلال عليه السكوت لان الايام دواره يجي يوم ويكون فريقه في نفس الحاله ويدور الدعم
الهلال جماهيره تكفي وتزود بس نبغاها ثقافه جديده خارجيا نتكاتف لان اعداء بلدنا يتربصون بنا
وداخليا نطقطق على بعض بحدود المعقول .
هلالي الهوى