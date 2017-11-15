” بتكوين ” تتجاوز حاجز السبعة آلاف دولار

عواصم عالمية(صدى):

قدمت ” بتكوين ” أداءً متباينًا للغاية خلال الجلسات القليلة الماضية، مستفيدة من النظرة الإيجابية المتفائلة للمستثمرين إزاء آفاق العملة الرقمية وفي ظل خسائر أسواق الأسهم العالمية، لكنها عادت للإرتفاع مقتربة من تجاوز حاجز السبعة آلاف دولار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم الأربعاء، ارتفعت بتكوين بنسبة 5.35% إلى 6,951 دولار، بزيادة قدرها 345 دولارًا، في تمام الساعة 10:36 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون هذه المرة الأولى خلال خمسة أيام التي تتمكن فيها ” بتكوين ” من تجاوز مستوى 7 آلاف دولار بعدما هبطت دونه الجمعة الماضية، وبعدما تراجعت إلى 5600 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، على خلفية إلغاء خطط لإصدار تحديث برمجي من شأنه تسريع وتيرة التعاملات.