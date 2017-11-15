زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب كوريا الجنوبية

سول(صدى):

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر اليوم منطقة تقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لكوريا الجنوبية .

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية الكورية أن الزلزال وقع على بعد 6 كلم من شمال مدينة بوهانغ بإقليم كيونغ سانغ الشمالي التي تبعد حوالي 374 كلم من جنوب شرق سول.

ودعت الوكالة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من الهزات الارتدادية، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء هذه الزلزال .