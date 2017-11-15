إنقاذ حياة شاب بعد استخراج طلقة من عضلة القلب في مكة

نايف السالم(صدى):

أنقذ فريق طبي بمركر القلب وجراحة الصدر بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة، حياة شاب، بعدما نجح في استخراج طلقة من عضلة القلب.

وقالت المدينة الطبية إن المصاب تم تحويله من مستشفى النور التخصصي بعد تشخيص حالته أوليا بإصابته عرضياً بطلقة من بندقية (ساكتون) هوائية.

وبعد عمل الفحوص والأشعة اللازمة لتقرير إمكانية استخراج الطلقة عبر القسطرة أو الجراحة، تبين أن الطلقة اخترقت صدر المريض، ورئته ثم استقرت في عضلة القلب، مسببة نزيفاً حول الرئة وحول القلب.

وأوضحت المدينة أن حالة المريض استدعت إجراء جراحة عاجلة، حيث أتمّ الفريق الطبي المتخصّص العملية بنجاح وتمّ استخراج الطلقة دون مضاعفات، وخرج المريض من المستشفى بصحة جيدة بعد تماثله للشفاء.