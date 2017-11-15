قوات الاحتلال الإسرائيلية تدمر منزلا في القدس المحتلة

القدس المحتلة(صدى):

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزل الشهيد نمر الجمل من بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة، وسط أجواء شديدة التوتر وحصار عسكري على المنطقة.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت سوريك، وشرعت بفرض حصار عسكري على محيط المنزل والشوارع المؤدية إليه، وطلبت من عائلة الشهيد إخلاء المنزل والاحتياجات الضرورية قبل أن تقوم بتفجير المنزل بعبوات ناسفه.

تجدر الإشارة إلى أن الشهيد الجمل، 37 عاماً، نفذ عملية بالقرب من مدخل مستوطنة “هار ادار” شمال غرب المدينة المقدسة قتل فيها ثلاثة من عناصر أمن الاحتلال قبل أن يرتقي شهيدا برصاص قوات الاحتلال.