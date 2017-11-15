بالصور.. بلدية عرقة تغلق معملا للحلويات بحي لبن

سعيد العجل(صدى):

أغلقت بلدية عرقة التابعة لأمانة منطقة الرياض معمل للحلويات بحي لبن يتواجد فيه كميات كبيرة من الحشرات.

وقال المهندس محمد البريكان رئيس بلدية عرقة إن المعمل اغلق فورا لمخالفته الاشتراطات البلدية وتواجد الحشرات بشكل مكثف وستطبق عليه العقوبات اللازمة واحالة العمالة للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.

وأوضح المهندس البريكان ان تعاون المواطن والمقيم مع جهود البلدية من خلال التبليغ عن أي ملاحظة له دور كبير في الحد من المخالفات عبر هاتف طوارئ الأمانة ٩٤٠.

