أخضر اليد يلتقي نظيره المصري في مباراة الصعود للنهائي

ماجد محمد(صدى):

يلتقي المنتخب السعودي لناشئي كرة اليد، في الراعبة والنصف عصر اليوم الأربعاء، نظيره المنتخب المصري في آخر مباريات الدور التمهيدي من البطولة العربية التاسعة.

ويتطلع الأخضر السعودي لتعويض خسارته أمس أمام نظيره التونسي والانتصار على مصر لبلوغ المباراة النهائية للبطولة، فيما الخسارة تعني أن الأخضر سيلعب على الميداليات البرونزية والمركزين الثالث والرابع في البطولة .

وكان المنتخب المصري قد تفوق على نظيره العماني بنتيجة 39-14 ، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على صالة الهيئة العامة للرياضة في جدة.