الصادرات الصناعية ترفع دعوى ضد مجالس إدارتها السابقين إثر تجاوزات مالية

علي القحطاني(صدى):

رفعت الشركة السعودية للصادرات الصناعية، دعوى قضائية ضد الإدارة التنفيذية للشركة ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها السابقين والمراجع الخارجي السابق للشركة، بسبب تجاوزات مالية.

وأكدت الشركة، في دعواها أمام المحكمة التجارية بالرياض، أن التجاوزات التي أشار لها المراجع الخارجي الحالي للشركة، تمثلت في صرف مخصصات بلغت نسبة 75% من رأسمال الشركة بين عامي 2014 و2015.