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بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين معلم وطالب داخل الفصل

بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين معلم وطالب داخل الفصل
مليكة فؤاد(صدى):

شهدت إحدى المدارس المغربية مشاجرة عنيفة بين طالب ومعلم داخل الفصل، ما أثار الأستياء بين المغاربة حيث أنه ليس أول مرة يحدث بالمدارس هذا الأمر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص بكاميرا جواله، لمشاجرة عنيفة بين المعلم والطالب حيث انهالوا بالضرب المبرح على بعضهما، حتى تدخل عدد من الطلاب لفض العراك.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1947 ] نشر منذ 4 ساعات

هاذي شوارع ماهي مدرسة …..

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات

قولوا على العلم السلام .

[ عدد التعليقات: 37985 ] نشر منذ 4 ساعات

قم للمعلم و وفه التبجيلا ,,

,, مقال قم اوسع المعلم ضرباً وتركيلا ,,

[ عدد التعليقات: 3666 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههههههههههههههههههههههه هيبة المعلم ضائعة في الدول العربية

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