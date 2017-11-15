بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين معلم وطالب داخل الفصل
شهدت إحدى المدارس المغربية مشاجرة عنيفة بين طالب ومعلم داخل الفصل، ما أثار الأستياء بين المغاربة حيث أنه ليس أول مرة يحدث بالمدارس هذا الأمر.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص بكاميرا جواله، لمشاجرة عنيفة بين المعلم والطالب حيث انهالوا بالضرب المبرح على بعضهما، حتى تدخل عدد من الطلاب لفض العراك.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1947 ] نشر منذ 4 ساعات
هاذي شوارع ماهي مدرسة …..
ابو ريناد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
قولوا على العلم السلام .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37985 ] نشر منذ 4 ساعات
قم للمعلم و وفه التبجيلا ,,
,, مقال قم اوسع المعلم ضرباً وتركيلا ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3666 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههههههههههههههه هيبة المعلم ضائعة في الدول العربية
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1672 ] نشر منذ 50 دقيقة
سوء تربية
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15371 ] نشر منذ 5 دقائق
لا أدب ولا أحترام !