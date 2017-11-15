بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين معلم وطالب داخل الفصل

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت إحدى المدارس المغربية مشاجرة عنيفة بين طالب ومعلم داخل الفصل، ما أثار الأستياء بين المغاربة حيث أنه ليس أول مرة يحدث بالمدارس هذا الأمر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص بكاميرا جواله، لمشاجرة عنيفة بين المعلم والطالب حيث انهالوا بالضرب المبرح على بعضهما، حتى تدخل عدد من الطلاب لفض العراك.

