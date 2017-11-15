تعرف على ترتيب السعوديات في استفتاء أجمل فتاة بالشرق الأوسط
حلت الفتيات الإيرانيات على قمة عرش الجمال في الشرق الأوسط، وتلتها في الترتيب اللبنانيات والسوريات، بحسب نتائج تصويت أجراه موقع ” رانكر ” والذي شمل 17 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وبلغ عدد المشاركين ما يقارب 6200 مشاركاً.
ووفقاً للتصويت فقد جاءت تركيا في المركز الرابع يليها كل من العراق والأردن في المركزين الخامس والسادس على التوالي، أما المركز السابع فكان من نصيب مصر والثامن من نصيب الكويت.
وجاءت عُمان في المركز الـ 16. في حين احتلت الإمارات المركز الـ 13 تليها السعودية واليمن في المركزين الـ 14 والـ 15 على التوالي وتذيلت قطر القائمة، حيث جاءت في المركز الـ 17 والأخير.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1947 ] نشر منذ 4 ساعات
لالالالالالا .. حرام بنات السعودية حلوين …
والله من وسط بيئتي .. أن السعوديات جميلات أكثر من غيرهم …
وين العداله ..!!
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1888 ] نشر منذ 4 ساعات
دراسه غير عادله—الدراسه العلميه او الاجتماعيه او اي دراسه لابد ان تعتمد على معاييير معينه -في اي مجال-وبما ان الدراسه هنا تتعلق بالجمال ومن اهم معاييرها النظر الى وجه المرأه للحكم عليها-اذا فالسعوديات خارج الدراسه لعدم التمكن من النظر الى وجيههن بسبب الحجاب- بمعنى انهنن كالقمر متخفي خلف السحاب ولو انقشع السحاب لاحتلت المركز الاول-وخصوصا نساء احدى المناطق التي تشتهر بالجمال الفاتن الطبيعي-وهن من اعشق-
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11355 ] نشر منذ 4 ساعات
انتم ماشفتوا كل السعوديات
لذلك هالاستفتاء غير عادل 🤚😊
ابو محمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمد لله السعوديات والمسلمات في جميع دول العالم جمالهن في جوهرهن
كان زمان[ عدد التعليقات: 1947 ] نشر منذ 4 ساعات
لالالالالالا .. حرام بنات السعودية حلوين …
والله من وسط بيئتي .. أن السعوديات جميلات أكثر من غيرهم …
وين العداله ..!!
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37985 ] نشر منذ 4 ساعات
جمال السعوديه في دينها وعفتها ,,
,, اما الباقيات فيهن الصالح والطالح ,,
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1770 ] نشر منذ 4 ساعات
الموضوع مكرر وممل لكن المغربيات معروفات بجمالهن لذلك المغربيات يتصدرن المقدمه مع مرتبه الشرف الاولئ.
م ح م د[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 4 ساعات
ابومحمد صدقت
ابو راكان[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 4 ساعات
الجمال في السعوديات
شكله اخذو الاستفتاء من مناطق. معينه
انا اعتبر الي ينكر اعمى
او عايش في محيط منغلق
البرادي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات
هذي الاحصائية غايتها افساد المرأة السعودية خاصة والمسلمة بشكل عام وتتلاءم مع بنود ا سيداو المخالفة للإسلام بكاملها ولايجوز للمرأة المسلمة ان تتبرج وتظهر مفاتنها او تتعرى الا لزوجها !! ومن يخالف الشرع المتمثل في القرآن والسنة فهو كافر بدون شك ونحن كعقلاء ومسلمين لانرضى ان تتعرى بناتنا المسلمات ؟؟؟
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 647 ] نشر منذ 3 ساعات
اشتغلت الغيره الحقيقه مانبغاهم يقيمون بنات السعوديه حنا ابخص بهم
روح طفل💕[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههه ويزعلون ليش السعوديين ياخذون اجنبيات ، دلع تعرف تمتص الغضب من زوجها مو ركبه ¶ ويعنني انا الكيوت اللي مدلعه زوجي وهي بس قدام صديقاتها والا الواقع امر من كذا خاصه بعد الولاده تبدا عوامل التعريه تلعب فيها ومسويه محبطه 👊
القرشي[ عدد التعليقات: 1910 ] نشر منذ 3 ساعات
هاذي الدراسة اقتصرت فقط على الجمال الشكلي لكن المرأة السعودية جمعت بين جمالين والحمدلله
جمال العفة ومكارم الأخلاق والشكل إذآ هي في المرتبة الأولى عالميآ وليست فقط على مستوى الشرق
الأوسط … والله اقولها صادقآ غير منحاز لها من أجل أنها بنت بلادي .
alfahd42[ عدد التعليقات: 12626 ] نشر منذ 3 ساعات
وانتي صادقة يا اخت امل شافو الصايعات الضايعات اللي مالهم اصل ويترززن في المواقع والقنوات
بنت بلدي الجوهره المكنونه مصانه عن عيونهم
ستبقى بنت بلادي اجمل بنات الكون شاء من شاء وابى من ابى
alfahd42[ عدد التعليقات: 12626 ] نشر منذ 3 ساعات
واذا مو مصدقين اللي في الصوره غسلو وجيههم من المكياج وتشوفون حقيقتهم
صحيح سوريا والعراق من اجمل نساء العرب وتركيا وايران بس تبقى الخليجيه من اجمل النساء وفي اول الصفوف
مزنة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
روح طفل💕 <<< واضح انك فعلا طفل او انك محبط نتيجة فشل لزواج لم تنجح في قيادة مركبه فتاهت بك الأمواج العاتية … ولكن لاتقيس الناس على نفسك وحاول مرة ثانية بعد ان تغير الخطة
alfahd42[ عدد التعليقات: 12626 ] نشر منذ 3 ساعات
من كتب هذا التقرير يبحث عن كشف وجه السعودية المصونه بس نقول له بعيد على شواربك
عبدالعزيز العتيبي البرقاوي[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 3 ساعات
روح طفل وانتي وش دخلك بالسعوديين والسعوديات
اصلا انتن ماتاخذن السعودي الا لاجل فلوسه تبن تعشن وتعيشن اهلكن عشان كذا تركضن بالدلع تثبتن ارواحكن تذلن تطيرن وبعدين انا معدد واخذت سعوديه وسوريه واللحين طلقت السوريه واخذت سعوديه ثانيه ويارب لك الحمد مستانس معهن وكلهن سنع وجود وارتحت من دفع الفلوس لاهل السوريه تراكن استنزاف فلوس موبصاحي
عبدالعزيز العتيبي البرقاوي[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 3 ساعات
السعوديات ذوق بكل حاجه اكثر من الاجنبيات سواء باللباس او الاثاث
وشوفوا وسائل التواصل وتصوير تنسيقهن لطاولة الاكل ولا المجلس واتحدى احد يقول غير كذا اما الاجنبيات مايعرفن لايلبسن ولا شي لانهن كانن بفقر
مايعرفن شين ولاجبتهن عندك تبا تبلش بهن وتضبط وضعهن لانهن مايفهمن لالبس ولا عاداتك ولاطبعك
عبدالعزيز العتيبي البرقاوي[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 3 ساعات
وبحكم زواجي سابقا من اجنبيه وكانت تجربه فاشله وانتهت للله الحمد
ارفقت تجربتي لكم واكيد كثير مثلي ومايصبر على الاجنبيه الا اللي به عاهه ولاظروف صحيه ينحد عليهن لان ماتاخذه سعوديه
عبدالعزيز العتيبي البرقاوي[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 3 ساعات
الاجنبيه تجيك من فقر وترفك عشان تدور فلوسك لان عندهم معتقد السعودي كله فلوس
واتحدى اجنبيه تنكر هالشي لان لو ماهممها الفلوس ماتغرب عن اهلها وديرتها وتخلي شباب بلدها اللي اجمل واطلق من السعودي صح ولا لا ياروح طفل ؟؟؟؟ وش يحدكن على الغربه ؟؟؟ماهو لسواد عيون السعودي الا لجيبه معروفه حركاتكن …وتعليقتس به غيره من السعوديات فاحسات كبدك ليه ؟؟؟ لانك عارفه قدرك وقدرهن ولا مانشم هالغيره بتعليقك صح ولا لا
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1490 ] نشر منذ 3 ساعات
آهـ رحم الله
الشاعر الأموي يزيد بن معاوية رضي الله عنه
حين انشد هذه الأبيات الخرافية
ع الجرح والله
رضاك خير من الدنيا وما فيها ….. وأنت للنفس أشهى من تمنيها
الله أعلم أن الروح قد تلفت ….. شوقاً إليك ولكني أمنيّها
ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي ….. أشهى إليّ من الدنيا وما فيها
إني وقفت بباب الدار أسألها ….. عن الحبيب الذي قد كان لي فيها
فما وجدت بها طيفاً يكلمني ….. سوى نواح حمام في أعاليها
فقلت يا دار أين احبابنا نزلوا ….. ويا ترى أي أرض خيموا فيها
قالت قبيل العشا شدوا رواحلهم ….. وخلفوني على الأطلال أبكيها
إن كنت تعشقهم قم شد والحقهم ….. هذي طريقهمو إن كنت تقفيها
لحقتهم فاستجابوا لي فقلت لهم ….. إني عُبيد لهذي العيس أحميها
قالوا أتحمي جِمالاً لست تعرفها ….. فقلت أحمي جِمالاً سادتي فيها
قالوا ونحن بوادٍ لا به عشب ….. ولا طعام ولا ماء فـنسقيـها
خلوا جمالكم يرعون في كبدي ….. لعل في كبدي تنمو مراعيها
روح المحب على الأحكام صابرة ….. لعل مسقمها يوماً يداويهـا
لا يعرف الشوق إلا من يكابده ….. ولا الصبابة إلا من يعانيهـا
لا يسهر الليل إلا من به ألـمٌ ….. و النار لا تحرق إلا رجل واطيها
لا تسلُكن طريقاً لست تعرفها ….. بلا دليل فتغوى في نواحيها
ثم الصلاة على المختار من مضر ….. محمد سيد الدنيا وما فيها
همس~[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه وش ذا الاستفتاء
جايبين رأي ٦٢٠٠ شخص بس ،،،
الحمدلله يَ ربي لنا عيون ونشوف كل وحده فينا تقول الزين عندي ؛؛
لاتجميل ولامكياج ؛
الاكيد ان السعوديات والخليجيات اجمل نساء الشرق الاوسط ؛؛
والاكثر جاذبيه واناقه ؛؛
هالدول اللي حطيتوها بالمراكز الاولى لو مو التجميل محد طل بوجيههم ؛؛
ومعروفين حتى جمالهم له عمر معين الوحده فيهم بعد الثلاثين تشيخ وتسير كركوبه~
محمد[ عدد التعليقات: 2165 ] نشر منذ 2 ساعتين
مجموعة اشخاص يعبرون عن رائهم ويمدحون بلدهم
وليف الهم…[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 2 ساعتين
هالدراسه لا تمت للحقيقه بصله مستحييييييييل
فيه عندنا جمال صارخ اضافه للدين والادب والاخلاق
لا ننكر الجمال الايراني لكن والله يا جمال عندنا بالنماص من الاخر
والا ليش جات الزلازل هههههه….
همس~[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 2 ساعتين
ع فكره البنات الكاشفات اللي شفتوهم وحطيتو رايكم ع اشكالهم ؛
مو سعوديات اصل متجنسات ومخلفات نسيتوهم عندنا الا هم منكم وفيكم 😉😂😂~
صداوي[ عدد التعليقات: 1372 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلام خرابيط 😂😂😂😂
Ghadi[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين
جايبين صور الايرانيه مهلقا كل امها عمليات تجميل ومعروف ايران يشتهرون بعمليات التجميل بذات الانف وقالو في المركز الاول
المضري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
لقد هيجت شجوني يا زعيم المعلقين يا (( عذآب الرحيل )) فإليك هذي القصيدة الجميلة :-
لما أناخوا قبيل الصبح عيسهمُ
وحملوها وسارت بالهوى الإبل
فأرسلت من خلال السجف ناظرها
ترنو إليَّ ودمع العين ينهمل
وودّعت ببنان زانه عنم
ناديت لا حملت رجلاك يا جمل
يا حادي العيس عرِّجْ كي أودعهم
يا حادي العيس في ترحالك الأجل
ويلي من البين ماذا حلَّ بي وبها
من نازل البين حل البين وارتحلوا
إني على العهد لم أنقضْ مودتهم
يا ليت شعري بطول العهد ما فعلوا
لمّا علمت بأن القوم قد رحلوا
وراهب الدير بالناقوس منشغل
يا راهب الدير بالإنجيل تخبرني
عن الخيام اللواتي ها هنا نزلوا
فحن لي وبكى وأنّ لي وشكى
وقال لي يا فتى هل ضاقت بك الحيل
إن البدور اللواتي جئت تطلبها
بالأمس كانت هنا واليوم قد رحلوا
شبكت عشري على رأسي وقلت له
يا حادي العيس لا سارت بك الإبل
ليت المطايا التي سارت بهم ضلعت
يوم الرحيل فلا يبقى لهم جمل
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1672 ] نشر منذ 1 ساعة
كلام فاضي مافية شي اسمة بنات بلد اجمل من بلد
كلة ديرة فيها الزين والشين .
والاهم من ذلك الحشمة والاخلاق والدين
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1888 ] نشر منذ 51 دقيقة
شكرا اخي عذاب الرحيل
كاما قدُم الشعر صدُق المعنى
اما البيت الذي يقول فيه:
لا تسلكن طريقا لست تعرفها
بلا دليل فتفوى في نواحيها
حكمه امويه تطبق ع مر العصور
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1490 ] نشر منذ 44 دقيقة
اعز الله جنابك
عزيزي المضر ي
ولا هان سيدي الغالي
السحاب
شكراُ الوف
ابو ريناد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 42 دقيقة
السعوديات اجمل نساء الكون ، ليش جمال الشكل فقط ولكن بكل مقاييس الجمال .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1490 ] نشر منذ 40 دقيقة
قالوا ونحن بوادٍ لا به عشب ….. ولا طعام ولا ماء فـنسقيـها
خلوا جمالكم يرعون في كبدي ….. لعل في كبدي تنمو مراعيها
كلام كبير والله العظيم
وكلام ذهب
kkk[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 36 دقيقة
والله بناتنا احلى الله يستر عليهن
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15371 ] نشر منذ 25 دقيقة
عجيب 😅
الله سبحانه خلق عباده وأحسن خلقهم والجمال الحقيقي هو بروح الشخص وآخلاقه مو وجهه ،، جمال الوجه بيروح مع السنين وبالآول والآخير ما في احد كامل الكامل الله سبحانه ✋
ما يفيد الوجه لو فيه الجمال ،،،
إذ جمال الروح معدوم الآثر ✌️😍
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1888 ] نشر منذ 23 دقيقة
لعلنا نحول الموضوع شعر عزلي رائع من الزمن الجميل وان باد اهله سرى قولهم دهرا
خلوا جمالكم يرعون في كبدي —-تخيل الشاعر ان كبده مجال واسع فسيع عندما احب وصدق في حبه واعتبر ذاك الجزء الصغير الغالي وهوا الكبد فداء لمحبوبته اذ جعله مؤطى للابل وبكل اريحيه زاد في ذلك بقوله–لعل في كبدي تنمو مراعيها -جناس لغوي ثم طبٌاق -وهيهات ان ينمو العشب في كبد ضامي الا ان الضد بالضد يذكر-كمن وضع رموش عينيه ظل لمحبوبته -واطراف خديه ممشى لقدميها- ولو اردنا التبحر في الموضوع قليلا لتشعبت بنا السبل ولضاقت بنا الصحيفه ذرعا-ولكن يضل بعض الكلام كالدرر -واي دره نفتقد حال غيابها فتذبل الكبد وتتساقط الرموش وتتجعد الخدين-ويصبح عذاب الرحيل مشابه لعذاب الفراق-