تعرف على ترتيب السعوديات في استفتاء أجمل فتاة بالشرق الأوسط

أماني الغامدي(صدى):

حلت الفتيات الإيرانيات على قمة عرش الجمال في الشرق الأوسط، وتلتها في الترتيب اللبنانيات والسوريات، بحسب نتائج تصويت أجراه موقع ” رانكر ” والذي شمل 17 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وبلغ عدد المشاركين ما يقارب 6200 مشاركاً.

ووفقاً للتصويت فقد جاءت تركيا في المركز الرابع يليها كل من العراق والأردن في المركزين الخامس والسادس على التوالي، أما المركز السابع فكان من نصيب مصر والثامن من نصيب الكويت.

وجاءت عُمان في المركز الـ 16. في حين احتلت الإمارات المركز الـ 13 تليها السعودية واليمن في المركزين الـ 14 والـ 15 على التوالي وتذيلت قطر القائمة، حيث جاءت في المركز الـ 17 والأخير.