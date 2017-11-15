” هيئة المحاسبين ” تحذر من استغلال اسمها للترويج للدورات التدريبية

علي القحطاني(صدى):

حذرت هيئة المحاسبين القانونيين اليوم الأربعاء من استغلال اسمها للتسويق والترويج للدورات التدريبية التي لا علاقة لها بها.

وأوضحت الهيئة في بيان لها: اطلعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على إعلان صادر من (معهد تدريب) متضمنا الدعوة لحضور برنامج تدريبي بعنوان ” المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ” خلال الفترة 19-2017/11/23 .

وقالت الهيئة أنه بالاطلاع على العرض الفني والمالي المرفق مع البرنامج، تبين وجود شعار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ونظرا لعدم وجود أي علاقة للهيئة مع المعهد، فإن الهيئة تخلي مسؤوليتها أمام الغير، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه المعهد .