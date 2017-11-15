الشرطة تتدخل لفض مشاجرة جماعية بأحد مدارس الثانوية بمكة

نايف السالم(صدى):

تدخلت الجهات الأمنية لفض مشاجرة جماعية اندلعت بين عدد من الطلاب بأحد مدارس الثانوية التابعة لمكتب التعليم بشرق مكة، ونتج عنها إصابات تم علاجها في حينه.

وتولى ” التعليم ” تشكيل لجنة تحقيق؛ للوقوف اليوم على ملابسات الحادثة، ورفع التوصيات الضامنة منع حدوثها مستقبلاً.

ومن جانبها؛ أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أنها تابعت بكل أسف الأحداث السلوكية المرفوضة التي شهدتها ثانوية الإمام النسائي من مضاربة جماعية، صباح أمس الثلاثاء، بين مجموعة من الطلاب بتأثر من مجموعة خارج المدرسة، والذين دخلوا المدرسة لإثارة الفوضى في حدث مرفوض شرعاً ونظاماً.

وتابعت الإدارة أنها تحركت على الفور للوقوف مع إدارة المدرسة في تقصي حقائق ما جرى؛ حيث وقف مدير مكتب تعليم الشرق ومشرفان على الأحداث فيها ووضعت الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة تضم رئيس قسم الإدارة المدرسية بمكتب إشراف الشرق ومشرف الإرشاد والتوجيه ومشرف إدارة مدرسية؛ للوقوف اليوم على كل ملابسات الحادثة ورفع التوصيات الضامنة لمنع حدوثها مستقبلاً، علماً بأن إدارة المدرسة قد استدعت الدوريات الأمنية في وقت المشاجرة سيما مع دخول عناصر لا علاقة لها بالمدرسة وجرى تزويدها بأسماء كل من شارك من خارج المدرسة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد أصيب عدد من الطلاب بإصابات خفيفة جراء المشاجرة وتم علاجها في حينه.

وأكدت إدارة التعليم رفضها المطلق لكل هذه الأحداث وما صاحبها من إثارة الفوضى، وأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في ذلك سواء من طلاب المدرسة أو من خارجها وتناشد في الوقت ذاته أولياء الأمور بالتعاون مع إدارة المدرسة بالتوعية من المشاجرات والنزاعات المختلفة.