” آبل ” تسعى لتحويل ” آي فون ” إلى رائد في تقنية ” الواقع المعزز “

نورة الشهري(صدى):

تسعى شركة آبل، إلى تحويل هاتف آي فون في عام 2019 إلى جهاز رائد في تقنية ” الواقع المعزز ” ، حيث تعمل على نظام استشعار ثلاثي الأبعاد موجه للهاتف.

وقالت مصادر بلومبرج إن آبل تقوم بتقييم تقنية مختلفة عن التقنية التي تستخدمها حالياً في نظام الاستشعار “ ترو دبث ” TrueDepth الذي يُستخدم مع الكاميرا الأمامية في هاتف آي فون 10، الذي طرحته في السوق في وقت سابق من نوفمبر الجاري.

ويعتمد النظام الحالي على تقنية الضوء المنظم الذي يقوم بإسقاط نمط من 30،000 نقطة ليزر على وجه المستخدم ويقيس الانعكاس لتوليد صورة دقيقة ثلاثية الأبعاد تُستخدم في المصادقة.

فإن المستشعر في هاتف آي فون لعام 2019 سيستخدم بدلاً من ذلك نهجاً زمنياً يحسب الوقت الذي يستغرقه الليزر ليرتد عن الأجسام المحيطة به ليخلق صورة ثلاثية الأبعاد للبيئة.

ومن المتوقع، وفقاً لبلومبرغ، أن تُبقي آبل نظام “ ترو دبث ” ، لذلك فإن هواتف آي فون في المستقبل ستضم مستشعرات ليزرية في كل من الكاميرتين الأمامية والخلفية.