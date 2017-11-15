الكشف عن نظام جديد للتجارة الإلكترونية بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

كشف مستشار نائب وزير التجارة والاستثمار ” عبدالله الصالح ” ، أن الوزارة تعمل على مبادرة تطوير التجارة الإلكترونية، تتضمن تطوير منظومة التجارة في المملكة، وتأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية بمشاركة القطاعات ذات الاهتمام.

ولفت إلى أن النظام يعالج الكثير من الإشكاليات التي تحدث الآن منها مساحة الإعلانات التجارية، وسياسة الاستخدام والخصوصية، وحق العميل في رد السلعة للتاجر، مؤكدا أن النظام سيضمن للتاجر وصول تجارته بشكل آمن ويحفظ كافة حقوقه.

وجاء ذلك على هامش ملتقى الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الثلاثاء, الذي عقدته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وحضره عدد من الجهات الحكومية.