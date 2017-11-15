” ريان فايز ” رئيساً تنفيذياً لمجلس إدارة السعودي الفرنسي

طلال الغامدي(صدى):

أعلن البنك السعودي الفرنسي، أن مجلس الإدارة قرر إنهاء خدمات العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك ” باتريس كوفينيي ” اعتباراً من 14 نوفمبر 2017.

وقال البنك أنه بعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الرقابية الأخرى قرر المجلس تعيين ريان بن محمد فايز، لتولي منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك ابتداءً من تاريخ 18 فبراير 2018.

ووأضاف البنك أن عضو مجلس إدارة البنك ورئيس لجنة المراجعة عمار بن عبدالواحد الخضيري، استقال من عضوية لجنة المراجعة، وتم تكليفه بتولي منصب العضو المنتدب وتسيير أعمال البنك، وذلك إلى حين تولي العضو المنتدب الجديد مهام عمله.

كما تم تكليف بدر بن عبدالله العيسى، عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة، برئاسة لجنة المراجعة بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من تكليف عمار بن عبدالواحد الخضيري، من منصب العضو المنتدب وإعادة توليه منصب رئيس لجنة المراجعة بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والإشرافية ذات العلاقة.

وأكّد البنك أنه في حالة إعادة تعيينه كرئيس للجنة المراجعة لن يقوم بالمراجعة أو المشاركة في أيّ نقاشات تتعلق بالأعمال التي أشرف عليها خلال فترة تكليفه بمهام ومسؤوليات العضو المنتدب.