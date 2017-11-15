بالفيديو.. أبناء يحتفلون بعودة أبيهم من المستشفى ويستقبلونه بالزغاريد والرقصات الشعبية

نايف السالم(صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأسرة سعودية تعبر عن فرحتها بخروج رب الأسرة من المستشفى وعودته للمنزل سالماً.

وأبان المقطع، اثنين من الأبناء وهم يساعدون والدهم ويدخلونه من الباب، فيما بدا الأطفال وهم يؤدون رقصة شعبية على أنغام شيلة ترحيبية فرحاً بعودة جدهم، وسط إطلاق الزغاريد من بنات وأقارب المُسن.

كما أظهر المقطع المتداول اليوم الأربعاء، تحامل الأب على نفسه ومشاركته لهم الفرحة وأدى الرقصة الشعبية معهم رغم ظروفه الصحية.