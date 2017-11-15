بالصور.. ” وقت اللياقة ” تنظم فعالية ” ساعة مشي ” بمشاركة 225 رياضيا

سعيد العجل(صدى):

شاركت وقت اللياقة في تنظيم فعاليات برنامج ” ساعه مشي ” الذي نظمته الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتواجد 225 مشاركاً من الرجال والنساء بكافة الفئات العمرية، وذلك بحضور أ. عادل خضر مدير إدارة الخدمات الاجتماعية في الهيئة الملكية، وعلي الشهري مدير التشغيل في وقت اللياقة بالمنطقة الشرقية، في كورنيش الفناتير بالجبيل الصناعية.

وخضع المشاركون لقياسات الوزن والطول ونسبة الدهون التي وفرتها وقت اللياقة عن طريق جهاز فحص الدهون والكتلة العضلية، وتم إجراء فحوصات وحركات الإحماء للمشاركين لقرابة ربع ساعة قبل انطلاق فعالية المشي لمسافة 2.5 كلم، بتواجد طاقم تدريبي مختص من وقت اللياقة مكون من 8 مدربين مختصين. وتأتي هذه المشاركة من ضمن جهود وقت اللياقة في المشاركة المجتمعية والسعي لحث أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بشكل مستمر.

كما تم إجراء سحوبات للمشاركين في نهاية الفعالية وتم توزيع اشتراكات مجانية في مراكز وقت اللياقة.