السعودية للكهرباء: انطلاق فعاليات ” الإبداع.. إستراتيجية لتحقيق رؤية 2030 ” الأسبوع المقبل

سعيد العجل(صدى):

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن لقاء الجودة السابع عشر، الذي ستنطلق فعالياته الاسبوع القادم في الرياض تحت شعار ” الابداع،استراتيجية لتحقيق رؤية المملكة 2030 ” ، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، يُعد فرصة بارزة لتبادل التجارب المحلية والدولية الناجحة لشركات سعودية وإقليمية وعالمية في مجال الابداع ، في ظل حضور كبير لنخبة منتقاه من الخبراء والتنفيذيين المتخصصين في مجال الجودة والإبداع من كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، وذلك برعاية الدكتور صالح بن حسين العواجي رئيس مجلس الإدارة مستشار أعلى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء المكلف.

وأوضح الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العبيد، نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية بالشركة السعودية للكهرباء، أن اللقاء والذي سيتم عقده بقاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في فندق الفيصلية بمدينة الرياض يوم الثلاثاء الموافق 21/11/2017م، يُركز في دورته الحالية على تنمية ودعم الإبداع، ودوره في نجاح التحول الاستراتيجي للشركات، والتنمية المستدامة، وكذلك استراتيجية تنمية وتطوير إبداعات الشباب والموظفين، بالإضافة إلى تطبيقات عملية في تبني الفكر الإبداعي من خلال استعراض عدداً من الأفكار الإبداعية التي نجح نخبة من الموهوبين بالشركة السعودية للكهرباء من خلالها في تحقيق انجازات فنية وتقنية، ووفورات مالية في مجالات مختلفة بقطاع صناعة الطاقة الكهربائية.

وأفاد العبيد أن اللقاء يضم 6 جلسات علمية ونقاشية يحضرها خبراء عالميين ورؤساء تنفيذيين لشركات كبرى، وذوي خبرات أكاديمية وتطبيقية وباحثون في مجال الجودة بعدد من الدول الأوربية والعربية وأمريكا وكندا، مؤكداً أن اللقاء سوف يُسلط الضوء على وجود خبرات متنوعة في مجالات مختلفة للجودة وليس مجال واحد، وهو ما سوف يٌساهم في تعميق الاستفادة من الجلسات النقاشية والتجارب المتعددة التي سيتم استعراضها، لا سيما وأنه سوف يتم تناول تجارب عن الإبداع الشخصي والمؤسسي ودراسات علمية وسلوكيات مكتسبة في التعلم والإبداع.

وأضاف: ” نهدف من خلال جمع كل تلك الخبرات والكفاءات العالمية في مجال الجودة إلى دعم رؤية المملكة 2030 من خلال إبراز أهمية الإبداع في دعم التحولات الاستراتيجية بفضل التجارب التي سيتم مشاركتها في الجلسات والنقاشات العلمية، والاستفادة من الإمكانات والطاقات الهائلة للشباب في دفع عجلة التنمية والتعرف على مواقع القوة في شخصياته وسلوكياتهم التي يمكن أن تقودهم إلى إبداعات كبيرة سواء على مستوى حياتهم العامة أو تخصصاتهم ومجال عملهم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف مع الجهات المتخصصة داخل وخارج المملكة “.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تبنت عشرات الأفكار الإبداعية التي نجحت في توفير عوائد مالية كبيرة وصلت إلى أكثر من مليار ريال على مدار السنوات الماضية، وذلك من خلال تشجيع المواهب والكفاءات الوطنية من منسوبي الشركة على تقديم أفكار خلاقة تساهم في تقليل تكلفة أعمال صيانة المعدات والمحطات، وإيجاد وسائل تقنية متقدمة توفر الوقت والجهد، وغيرها من الابداعات الفنية والتقنية.